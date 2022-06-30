Юрист Прокопец заявил, что новички «Зенита» подписали отказ об использовании пункта ФИФА о легионерах в РПЛ

Спортивный юрист Михаил Прокопец отреагировал на слова гендиректора «Зенита» Александра Медведев, что бразильские новички не покинут клуб досрочно.

«Действительно ли «Зенит» сможет сохранить новичков в случае их желания покинуть команду? Никто не может сейчас вам точно сказать. Я думаю, что «Зенит» подстраховался, подписали с ними отказ от использования пункта ФИФА», — заявил Прокопец порталу «Все Про Спорт».

По мнению юриста, если футболисты покинут клуб, то у «Зенита» будут большие шансы выиграть дело в суде. Все команды должны подписывать такие договоры с иностранными игроками.

Ранее ФИФА разрешил легионерам приостанавливать действие своих контрактов с российскими клубами.