«Уфа» подтвердила интерес «Ростова» к Агаларову

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отреагировал на новость о возможном переходе нападающего Гамида Агаларова в «Ростов».

«Действительно ли «Ростов» интересуется Агаларовым? «Ростов» — это один из вариантов»,— заявил Газизов «Чемпионату».

Ранее сообщалось, что интерес к форварду также проявляет «Ахмат».

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги 21-летний Гамид Агаларов стал лучшим бомбардиром. Он записал на свой счет 19 забитых мячей и 2 результативные передачи в 30 матчах чемпионата России. Портал transfermarkt оценивает стоимость футболиста в шесть миллионов евро.