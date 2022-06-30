Президент «Ростова» Артюнянц уверен, что сотрудничество с Карпиным принесёт пользу клубу

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц поделился эмоциями после продления контракта с главным тренером Валерием Карпиным.

«Нам было важно, чтобы Валерий Георгиевич и Виктор Савельевич продолжили работу в футбольном клубе «Ростов». Мы подписали соглашения сроком на четыре года. Уверен, что продолжение нашего сотрудничества принесёт пользу клубу в долгосрочной перспективе, а команда будет радовать болельщиков красивой и яркой игрой», — цитирует Арутюнянц пресс-служба «Ростова».

Напомним, Карпин тренирует южан с декабря 2017 года. Он отходил от дел команды из-за того, что возглавил сборную России. Однако, вскоре он вернулся в клуб, с тех пор он совмещает посты в национальной команде и в «Ростове».

В первом официальном матче «жёлто-синие» сыграют в Москве против «Динамо». Встреча состоится 17 июля в рамках первого тура чемпионата России.