Карпин прокомментировал продление контракта с «Ростовом»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин признался, что ему комфортно в городе, это одна из причин, по которой он продлил контракт с клубом.

«Неоднократно говорил о своём тёплом отношении к клубу и городу. Чувствую себя здесь максимально комфортно. Благодарю руководство «Ростова» за доверие, у нас впереди много работы», - приводит слова Карпина пресс-служба «Ростова».

Ранее мы сообщили о том, что наставник южан и его помощник Виктор Онопко продлили контракты до лета 2026 года. Напомним, Карпин по-прежнему совмещает тренерские посты в «Ростове» и сборной России.

Первый официальный матч «жёлто-синие» проведут 17 июля в Москве в рамках первого тура РПЛ против «Динамо».