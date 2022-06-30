Валерий Баринов высказался о назначении Циннбауэра в «Локомотив»

Российский актёр Валерий Баринов прокомментировал назначение Йозефа Циннбауэра на пост главного тренера «Локомотива».

«А кто это? Вся страна готовится к импортозамещению, только футбол у нас деньги тратит. Про него никто ничего не знает совсем. Что он делал, какие трофеи завоевывал, за какие заслуги его взяли в «Локомотив» Господи, за что на нас такая чума навалились?» — приводит слова Баринова «Спорт-Экспресс».

Сегодня, 30 июня, московский «Локомотив» объявил о назначении 52-летнего Циннбауэра на пост главного тренера клуба. Спортивный директор «железнодорожников» Томас Цорн сообщил, что Марвин Комппер продолжит занимать ключевую роль в подготовке команды к сезону.