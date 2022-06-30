Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин и его помощник Виктор Онопко продлили свои контракты с клубом.

Пресс-служба южан сообщила, что оба специалиста останутся в Ростове до лета 2026 года. Напомним, Карпин пришёл в «Ростов» 4,5 года назад. Виктор Онопко присоединился к клубу во второй части прошлого сезона.

«Ростов» финишировал в турнирной таблице чемпионата России на девятом месте. Команда проводит летние сборы в Краснодаре. 28 июня команда Карпина проиграла команде из одноимённого города со счётом 0:2.

2 июня «Ростов» сыграет на «Ростов Арене» против «Кубани». 7 июля южане примут команду «Форте» из Таганрога.