«Ростов» вступил в борьбу за Агаларова

Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов может продолжить карьеру в «Ростове».

По информации «Спорт-Экспресс», «Ростов» начал переговоры с уфимским клубом о покупке 21-летнего форварда. Ранее сообщалось, что Гамид Агаларов близок к переходу в «Ахмат».

В минувшем сезоне нападающий «Уфы» стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги, в 30 встречах он смог забить 19 мячей. Помимо этого, Агаларов смог записать в свой актив две результативные передачи. Стоимость футболиста согласно данным портала transfermarkt составляет шесть миллионов евро.

Ранее в «Уфе» заявили, что пока никаких новостей о будущем форварда нет.