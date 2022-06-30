«Зенит» опроверг переход Михайлова в «Пари НН»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился информацией о возможном переходе полузащитника Ярослава Михайлова в «Пари НН».

«Информация о том, что Михайлов уйдет в аренду в «Нижний Новгород», — неправда, мы не ведем с ними переговоры на этот счет», — цитирует Медведева Sport 24.

На вопрос о том, останется ли Михайлов в команде на предстоящий сезон, функционер отвечать не стал.

Ранее сообщалось, что нижегородский клуб заинтересован в аренде 19-летнего футболиста, который провел минувший сезон в аренде в немецком «Шальке». Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 300 тысяч евро.