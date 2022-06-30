Цорн высказался о назначении Циннбауэра на пост наставника «Локомотива»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн поделился мнением о назначении Йозефа Циннбауэра на пост главного тренера «железнодорожников».

«Рады приветствовать Йозефа Циннбауэра в нашей команде. Как мы и планировали, «Локомотив» усиливает тренерский штаб специалистом с хорошим опытом работы в разноплановых чемпионатах», — приводит слова Цорна официальный сайт клуба.

Представитель «Локомотива» заявил, что назначение Циннбауэра никак не отразится на работе Марвина Комппера, который продолжит готовить команду к сезону. Бывший наставник клуба Заур Хапов также останется в тренерском штабе.