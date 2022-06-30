Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дмитрий Сенников отреагировал на назначение нового главного тренера в «Локомотиве» эксклюзив

30 Июня 2022 • 17:58 Комментировать
Локомотив Москва
...
Факел
03.07 16:30

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал назначение Йозефа Циннбауэра на пост главного тренера «железнодорожников».

«Я считаю, что данное назначение - правильный шаг «Локомотива». Теперь есть главный тренер у команды. Компер работал без лицензии. Это не дело, когда у команды Премьер-лиги исполняющий обязанности главного тренера не имеет должной лицензии. В такой ситуации я поддерживаю инициативу клуба назначить главного тренера. Теперь будет понятно, кто главный в этом штабе, с кого можно спрашивать результат.

Заур Хапов был официально главным тренером, но по факту это было не так. Главным то был Компер. Что касается разговоров о возможном возвращении Юрия Сёмина, «Локомотив» сейчас придерживается новой стратегии. Продолжает работать то, что привнесла команда Рангника. Поэтому и направление взяли на немецкую тренерскую школу. Назначение немецкого специалиста вполне понятно», - сказал Сенников.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Сенников Йозеф Циннбауэр
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛОКОМОТИВ МОСКВА ФАКЕЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Июня
18:11 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» опроверг переход Михайлова в «Пари НН»
18:05 · Россия. Премьер-лига
Крыховяк не планирует покидать Россию
18:03 · Россия. Премьер-лига
Цорн высказался о назначении Циннбауэра на пост наставника «Локомотива»
17:50 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» продлил соглашения с Шитовыми
17:42 · Россия. Премьер-лига
Бывший представитель «Чертаново» сообщил, что о Пиняеве знают в «Манчестер Сити»
17:41 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили отреагировал на слова Глушенкова
17:31 · Россия. Премьер-лига
Дасаев высказался о поведении Глушенкова после перехода в «Крылья Советов»
17:19 · Россия. Премьер-лига
Мостовой высказался о словах Абаскаля про цели «Спартака»
16:58 · Россия. Премьер-лига
Камоцци покинул «Спартак» с прощальной речью
16:51 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили прокомментировал назначение Абаскаля в «Спартак»
16:40 · Россия. Премьер-лига
Нобоа: Кокорин мог бы помочь «Сочи»
16:33 · Россия. Премьер-лига
Глушенков заявил, что был рад покинуть «Спартак» 1
16:26 · Россия. Премьер-лига
Белоус высказался об уходе Хачатурянца с поста президента РПЛ
16:11 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Абаскаль – не тренер»
16:11 · Россия. Премьер-лига
Игонин: «У Касьерры есть все качества, чтобы заиграть в «Зените»
Все новости
Рекомендуем