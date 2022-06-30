Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал назначение Йозефа Циннбауэра на пост главного тренера «железнодорожников».

«Я считаю, что данное назначение - правильный шаг «Локомотива». Теперь есть главный тренер у команды. Компер работал без лицензии. Это не дело, когда у команды Премьер-лиги исполняющий обязанности главного тренера не имеет должной лицензии. В такой ситуации я поддерживаю инициативу клуба назначить главного тренера. Теперь будет понятно, кто главный в этом штабе, с кого можно спрашивать результат.

Заур Хапов был официально главным тренером, но по факту это было не так. Главным то был Компер. Что касается разговоров о возможном возвращении Юрия Сёмина, «Локомотив» сейчас придерживается новой стратегии. Продолжает работать то, что привнесла команда Рангника. Поэтому и направление взяли на немецкую тренерскую школу. Назначение немецкого специалиста вполне понятно», - сказал Сенников.