Сегодня, 30 июня, пресс-служба «Локомотива» объявила о назначении Йозефа Циннбауэра главным тренером команды.

Сообщается, что тренер Марвин Комппер продолжит работу в тренерском штабе и сохранит ключевую роль в подготовке команды к матчам. Заур Хапов также продолжит работу в штабе первой команды.

С 2015 года Йозеф работал главным тренером футбольного клуба «Санкт-Галлен» (Швейцария), а в 2019 году был назначен главным тренером ФК «Орландо Пайретс» (ЮАР). Под его руководством клуб из Йоханнесбурга дважды становился бронзовым призёром южноафриканской Премьер-лиги, а также выиграл Кубок восьми (турнир, в котором принимают участие 8 лучших команд лиги).

Напомним, во второй части сезона Российской премьер-лиги тогдашний главный тренер «железнодорожников» Маркус Гисдоль покинул свой пост, исполняющим обязанности главного тренера стал Заур Хапов.