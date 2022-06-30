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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Локомотив» представил Циннбауэра главным тренером команды официально

30 Июня 2022 • 17:54 Комментировать

Сегодня, 30 июня, пресс-служба «Локомотива» объявила о назначении Йозефа Циннбауэра главным тренером команды.

Сообщается, что тренер Марвин Комппер продолжит работу в тренерском штабе и сохранит ключевую роль в подготовке команды к матчам. Заур Хапов также продолжит работу в штабе первой команды.

С 2015 года Йозеф работал главным тренером футбольного клуба «Санкт-Галлен» (Швейцария), а в 2019 году был назначен главным тренером ФК «Орландо Пайретс» (ЮАР). Под его руководством клуб из Йоханнесбурга дважды становился бронзовым призёром южноафриканской Премьер-лиги, а также выиграл Кубок восьми (турнир, в котором принимают участие 8 лучших команд лиги).

Напомним, во второй части сезона Российской премьер-лиги тогдашний главный тренер «железнодорожников» Маркус Гисдоль покинул свой пост, исполняющим обязанности главного тренера стал Заур Хапов.


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Йозеф Циннбауэр РПЛ
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