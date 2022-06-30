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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бывший представитель «Чертаново» сообщил, что о Пиняеве знают в «Манчестер Сити»

30 Июня 2022 • 17:42 Комментировать

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин поделился информацией о том, что клубы Английской премьер-лиги проявляют интерес к 17-летнему нападающему «Крыльев Советов» Сергею Пиняеву.

«Когда был на играх «Манчестер Сити» в Англии, то лично убедился, что там о нем знают. Но ни о каких перспективах мы не говорили», — сказал Ларин «Матч ТВ».

Функционер добавил, что в апреле этого года скаут «Манчестер Юнайтед» приезжал смотреть на матчи «Крыльев Советов». По информации Ларина, специалист посещает много матчей в России, так как он отвечает за Восточную Европу и живёт в столице. Также бывший директор «Чертаново» заявил, что «Манчестер Юнайтед» по-прежнему следит за Пиняевым.

17-летний российский нападающий является воспитанником «Локомотива». Впервые о нём стало известно в прессе в 2018 году, когда Пиняев в 13 лет ездил на недельную стажировку в «Манчестер Юнайтед».

В прошлом сезоне он защищал цвета «Крыльев Советов», принял участие в 30 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал три голевые передачи.


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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Апл РПЛ Сергей Пиняев
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