Кавазашвили отреагировал на слова Глушенкова

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал слова игрока «Крыльев Советов» о том, что он рад покинуть «красно-белых».

«Это нехороший поступок со стороны Глушенкова. Я бы так никогда не поступил. Это говорит о многом. Человек не думает о будущем», — цитирует Кавазашвили «Чемпионат».

Эксперт считает, что в будущем Глушенков может вернуться в «Спартак» на работу в структуру клуба, но на нем будет всегда висеть клеймо с отрицательными словами.

Ранее Максим Глушенков перешел в «Крылья Советов» из московского «Спартака», сказав о том, что очень рад покинуть стан «красно-белых».