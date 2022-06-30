Мостовой высказался о словах Абаскаля про цели «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал слова наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля о целях команды в новом сезоне.

«Это ненормально, что тренер так отвечает на вопрос о чемпионстве. Можно было ответить в другой форме. Но здесь не стоит тюкать Абаскаля. Человек появился из ниоткуда, поэтому он всегда будет отвечать такими фразами», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Ранее Абаскаль ответил на вопрос о том, какое место он хочет занять в предстоящем розыгрыше Российской премьер-лиги, сказав, что его целью является то, чтобы каждая тренировка проходила лучше, чем предыдущая, а чемпионство — это ваша цель.