Кавазашвили прокомментировал назначение Абаскаля в «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о приезде Гильермо Абаскаля в стан «красно-белых».

«Я считаю, что он не сделал нам одолжение тем, что приехал. Подумаешь, что приехал и собираешься привезти жену. Не хочешь — не привози. Не хочешь — не приезжай», — цитирует Кавазашвили «Спорт-Экспресс».

Эксперт заявил, что если бы Абаскаль не приехал, то нашли бы другого, в этом нет никакой проблемы. Этому тренеру теперь звездочку героя России дать за приезд?

33-летний испанский специалист возглавил «Спартак» после ухода Паоло Ваноли с поста главного тренера московской команды.