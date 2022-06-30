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Кавазашвили прокомментировал назначение Абаскаля в «Спартак»

30 Июня 2022 • 16:51 Комментировать

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о приезде Гильермо Абаскаля в стан «красно-белых».

«Я считаю, что он не сделал нам одолжение тем, что приехал. Подумаешь, что приехал и собираешься привезти жену. Не хочешь — не привози. Не хочешь — не приезжай», — цитирует Кавазашвили «Спорт-Экспресс».

Эксперт заявил, что если бы Абаскаль не приехал, то нашли бы другого, в этом нет никакой проблемы. Этому тренеру теперь звездочку героя России дать за приезд?

33-летний испанский специалист возглавил «Спартак» после ухода Паоло Ваноли с поста главного тренера московской команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Анзор Кавазашвили Гильермо Абаскаль
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