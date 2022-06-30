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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Нобоа: Кокорин мог бы помочь «Сочи»

30 Июня 2022 • 16:40 Комментировать

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа прокомментировал игру нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

«Мог бы «Сочи» пригодиться Александр Кокорин? Не знаю, из-за чего у него не получилось в Италии, это лучше у него самого спросить. Кокорин – сильный нападающий, считаю, что «Сочи» он бы помог», — заявил Нобоа «Матч ТВ».

По мнению футболиста, карьера Кокорина еще не завершена, нападающий сможет себя показать в будущем.

31-летний Александр Кокорин в минувшем сезоне принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых не смог записать на свой счет ни одного результативного действия.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин Кристиан Нобоа Сочи
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