Нобоа: Кокорин мог бы помочь «Сочи»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа прокомментировал игру нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

«Мог бы «Сочи» пригодиться Александр Кокорин? Не знаю, из-за чего у него не получилось в Италии, это лучше у него самого спросить. Кокорин – сильный нападающий, считаю, что «Сочи» он бы помог», — заявил Нобоа «Матч ТВ».

По мнению футболиста, карьера Кокорина еще не завершена, нападающий сможет себя показать в будущем.

31-летний Александр Кокорин в минувшем сезоне принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых не смог записать на свой счет ни одного результативного действия.