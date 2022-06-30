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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Глушенков заявил, что был рад покинуть «Спартак»

30 Июня 2022 • 16:33 Комментировать

Нападающий «Крыльев Советов» Максим Глушенков сказал, что рад уходу из московского «Спартака».

«Мой уход из «Спартака»? Я рад, что ушел. Я давно этого хотел. Мне в «Крыльях Советов» все нравится. Я хотел играть, с этим и связан мой уход», — приводит слова Глушенкова «Спорт-Экспресс».

22-летний футболист перешел в самарский клуб из «Спартака». В минувшем сезоне Глушенков принял участие в 28 встречах Российской премьер-лиги, в которых смог забить семь мячей и записать в свой актив две результативные передачи. Нападающий подписал с «Крыльями Советов» трудовой договор до конца июня 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов Максим Глушенков
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