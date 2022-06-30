Белоус высказался об уходе Хачатурянца с поста президента РПЛ

Бывший президент футбольного клуба «Москва» Юрий Белоус поделился мнением об уходе Ашота Хачатурянца с поста президента Российской премьер-лиги.

«Я так понял, последние события у него энтузиазма не вызвали. Можно только догадываться, по какой причине он принял решение уйти из большого футбола», — цитирует Белоуса «РБ Спорт».

По мнению функционера, Хачатурянц испытал разочарование. Это может быть связано с отстранением российских команд из еврокубковых турниров, в связи с чем стало тяжело привлекать новых инвесторов.

Хачатурянц покинул пост президента РПЛ по собственному желанию, должность исполняющего обязанности президента лиги занял Александр Алаев.