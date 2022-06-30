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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Белоус высказался об уходе Хачатурянца с поста президента РПЛ

30 Июня 2022 • 16:26 Комментировать

Бывший президент футбольного клуба «Москва» Юрий Белоус поделился мнением об уходе Ашота Хачатурянца с поста президента Российской премьер-лиги.

«Я так понял, последние события у него энтузиазма не вызвали. Можно только догадываться, по какой причине он принял решение уйти из большого футбола», — цитирует Белоуса «РБ Спорт».

По мнению функционера, Хачатурянц испытал разочарование. Это может быть связано с отстранением российских команд из еврокубковых турниров, в связи с чем стало тяжело привлекать новых инвесторов.

Хачатурянц покинул пост президента РПЛ по собственному желанию, должность исполняющего обязанности президента лиги занял Александр Алаев.

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Евро-Футбол.Ру,
Юрий Белоус РПЛ Артём Хачатурян
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