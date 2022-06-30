Мостовой: «Абаскаль – не тренер»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой в очередной раз подверг критике наставника команды Гильермо Абаскаля.

«Абаскаль для меня не тренер. В 33 года, не играя в футбол, это не тренер. Я буду мнение держать до конца. Я не изменю своего мнения, если «Спартак» выиграет там чего-то», — сказал Мостовой «Чемпионату».

Ветеран «Спартака» сравнил Абаскаля с португальским тренером Андре Виллаш-Боашем. Он объяснил это тем, что агент бывшего тренера «Зенита» просто зарабатывал деньги для специалиста в России.

33-летний испанский специалист возглавил «Спартак» летом 2022 года. Он сменил на посту главного тренера итальянца Паоло Ваноли, который привёл команду к победе в Кубке России.

Первый официальный матч «красно-белые» проведут под руководством Абаскаля 9 июля. В этот день состоится матч за Суперкубок России, в котором «Спартак» сыграет против «Зенита».