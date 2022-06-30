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Кечинов: «Абаскаль не озвучил цели на сезон, чтобы избежать давления» эксклюзив

30 Июня 2022 • 16:08 Комментировать

Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением по поводу высказываний главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля на пресс-конференции.

- Сегодня прошла пресс-конференция Абаскаля. Он заявил, что хочет построить «Спартаку» атакующий, доминирующий футбол. Что об этом думаете?

- Мне, как болельщику «Спартака», было бы здорово наблюдать зрелищную, красивую игру команды, с множеством атак и голов.

- «Спартак» и должен играть в таком стиле или это уже неактуально?

- Все болельщики приучены что «Спартак» в девяностых годах играл красиво, атакующее, комбинационно, но сейчас все поменялось. Такого нет. Футбол не стоит на месте. Он становится более современным, поэтому надо варьировать, но не забывать, что «Спартак» всю жизнь играл в красивом комбинационном стиле и много забивал.

- Абаскаля несколько раз спросили про цель на сезон, но он ушел от ответа. Как это оцениваете? Не хочет накладывать на себя груз ответственность?

- Скорее всего, да. У руководства есть задача, и прежде, чем назначать тренера, с ним разговаривают об этих задачах. Наверняка это не борьба за десятое место. Думаю, было озвучено, что «Спартак» должен бороться за призовые места, как минимум. Наверное, тренер просто не хочет давления, которое может начаться, если что-то пойдет не так. Он себя немного страхует. Но ведь болельщики и руководство будет требовать только самые высокие места.

- Абаскаль сильно изменит игру команды или она останется прежней?

- А какая схема была при Ваноли? Я ее не увидел. Игра была в основном в защите, чтобы поменьше ошибок допускать, чтобы меньше пропускать. А впереди Ваноли уповал на  индивидуальное мастерство футболистов. Какого-то комбинационного стиля я вообще не увидел. Поэтому сейчас если что-то такое появится, я буду очень рад.

- На тренировках Абаскаль запретил игрокам ругаться матом. Не считаете, что это излишне и может закрепостить футболистов?

- Должно быть какое-то уважение между партнерами, игроками и тренером. Это правильно. Да, на эмоциях можно что-то сказать, но чтобы это не было в адрес кого-то.

- Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани уговорил Мозеса вернуться в расположение «Спартака». Может и Ларссона стоило убедить?

- Клуб пытался это сделать. Но если человек такой неблагодарный и не хочет играть в «Спартаке», зачем его держать? А неблагодарный он потому, что получал в команде огромную зарплату, плюс массу внимания. В быту у него был комфорт, все старались ему угодить. Если что-то не получалось, тренеры подсказывали. Все внимание ему отдавали. А человек оказался плохо воспитанным. Таких игроков не надо держать или уговаривать, если у них нет желания играть. И вообще не надо с ними иметь контакты.

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- Как отнеслись к истории с проводами Ларссона и постером про агента 007? Не слишком ли грубо?

- Наоборот, нормально, с чувством юмора. В самый раз. Не было никакого хамства и грубости. Так ведь и есть, что он ничего не сделал, только раздавал интервью.

- Как оцениваете трансферы Зиньковского и Рыбуса?

- Что касается Зиньковского, если он будет играть так, как в «Крыльях Советов», то станет одним из лидеров команды. Но это будет сделать сложно. Все-таки «Спартак» - это не «Крылья Советов». Здесь все по-другому. И давление постоянное. Если что-то не так, то тебя начинают постоянно критиковать. Не каждый человек это выдержит. Надеюсь, что у него с психикой все в порядке, и он не сломается, если что-то пойдет не так. Что касается Рыбуса, понятно, что он играть умеет. Это футболист сборной Польши, а туда абы кого не берут. Качественный футболист. Другое дело, что уже возраст подходит. Будем надеяться, что его опыт и умения пригодятся «Спартаку», он проведет в команде один-два сезона в стартовом составе и принесет много пользы.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Кечинов Гильермо Абаскаль
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