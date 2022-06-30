Газизов высказался о будущем Агаларова

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился информацией о будущем форварда Гамида Агаларова.

«Будущее Агаларова? Сейчас он с нами на сборах, готовится к новому сезону. Пока что ничего конкретного сказать не могу. Как только появятся новости, вы все узнаете», — цитирует Газизова «РБ Спорт».

Ранее источник сообщал, что главным претендентом на Агаларова является «Ахмат».

Напомним, что 21-летний футболист стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги в прошлом сезоне, Агаларов забил 19 мячей в 30 встречах. Портал transfermarkt оценивает стоимость футболиста в шесть миллионов евро.