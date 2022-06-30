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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Алаев высказался о возможном проведении Кубка Лиги

30 Июня 2022 • 15:58 Комментировать

Исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев прокомментировал возможное введение Кубка Лиги.

«В вопросе Кубка Лиги очень важно соблюсти интересы действующих партнёров, а также должна быть четкая финансовая модель, чтобы клубы понимали, как, сколько и за счёт чего они будут получать призовые», — приводит слова Алаева «Чемпионат».

Функционер заявил, что рабочая группа по Кубку Лиги проделала огромную работу, но появление нового соревнования является сложным процессом. Большинство клубов должны выступить за введение турнира.  

Напомним, Кубок РПЛ должен заменить отсутствие еврокубковых матчей для российских команд.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Алаев РПЛ Кубок РПЛ
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