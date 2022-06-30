«Вольфсбург» опроверг интерес к Сперцяну

Спортивный директор «Вольфсбурга» Йорг Шмадтке прокомментировал интерес клуба к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.

«Наш клуб не интересовался Сперцяном», — приводит слова Шмадтке Sport 24.

Ранее сообщалось, что 22-летним полузащитником интересуются некоторые клубы из Бундеслиги. Напомним, немецкий «Хоффенхайм» также опроверг слухи о возможном трансфере Сперцяна.

В минувшем сезоне футболист принял участие в 26 встречах во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи. Действующий контракт Сперцяна с «Краснодаром» рассчитан до лета 2024 года.