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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Червиченко выразил желание прийти на работу в «Спартак» на условиях, как у Абаскаля

30 Июня 2022 • 15:44 Комментировать

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко признался, что хотел бы занять место главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

«Я бы тоже хотел пойти работать в «Спартак» вместо Абаскаля, не гарантируя никакое место, и получать хорошую зарплату. Также с пожеланиями, чтобы команда отлично работала на тренировках. «Спартак» каждый раз себя загоняет этими криками, что для нас существует только первое место, итоги чемпионата мы видим», — сказал Червиченко «Чемпионату».

Функционер добавил, что попадание в топ-3 в РПЛ для «Спартака» будет большим достижением. Бывший президент «Спартака» считает, что для Абаскаля пресс-служба заранее подготовила ответы на вопросы на пресс-конференции.

Стоит отметить, что приход 33-летнего Абаскаля на пост главного тренера «Спартака» подвергся критике со стороны футбольных экспертов и ветеранов «красно-белых». Вчера, 29 июня, «Спартак» в товарищеском матче победил «Балтику» со счётом 3:2.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Червиченко РПЛ Гильермо Абаскаль
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