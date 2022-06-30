«Пари НН» хочет арендовать полузащитника «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Ярослав Михайлов близок к переходу в «Пари НН» на правах аренды.

По информации «Чемпионата», ближайший сезон Михайлов может провести в нижегородском клубе.

19-летний футболист минувший сезон провел в аренде в немецком «Шальке». Он принял участие в 10 встречах во всех турнирах, в которых смог отметиться одним забитым мячом и сделать одну голевую передачу. Договор Михайлова с «Зенитом» истекает в конце июня 2025 года. Согласно данным портала transfermarkt стоимость игрока составляет 300 тысяч евро.

На данный момент Ярослав Михайлов проходит предсезонные сборы вместе с петербургской командой.