Бывший президент «Локомотива» Геркус займёт руководящую должность в «Торпедо»

Экс-президент «Локомотива» Илья Геркус войдёт в руководство московского «Торпедо», об этом сообщил «Чемпионат».

По информации источника, Геркус будет заниматься коммерческими вопросами в команде и займётся стратегией клуба. В то же время Денис Маслов останется на посту руководителя команды. О назначении Геркуса объявить должны в ближайшее время.

Напомним, 49-летний функционер занимал пост президента «Локомотива» с 2016 по 2018 год. После чемпионского сезона-2017/18 Геркус был уволен.

«Торпедо» по итогам прошлого сезона ФНЛ заняло первое место, что позволило команде выйти в Премьер-лигу. Сезон для московской команды начнётся 17 июля, матчем против «Сочи».