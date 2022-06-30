Абаскаль ответил на вопрос о роли Эмери в его приезде в Россию

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, что не советовался с бывшим главным тренером «красно-белых» Унаи Эмери перед приездом в Россию.

«Я не работал напрямую с Унаи Эмери, а работал с его аналитиком. Мне больше нравится подход, когда сам приезжаешь в страну и знакомишься. Если после этого будет необходимость, тогда могу проконсультироваться со знакомыми», — сказал Абаскаль «Чемпионату».

Напомним, испанский специалист Унаи Эмери работал в «Спартаке» с 1 июля 2012 года по 25 ноября того же года. Именно тогда российский нападающий Артём Дзюба назвал Эмери «тренеришкой».

Однако, после ухода из «Спартака» испанец выиграл четыре раза Лигу Европы (3 раза с «Севильей» и один с «Вильярреалом»).

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года, он сменил на этом посту Паоло Ваноли, который проработал главным тренером с зимы 2022 года.