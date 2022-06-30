Стало известно, какой номер взял Касьерра в «Зените»

Нападающий «Зенита» Матео Касьерра сообщил, какой игровой номер взял в новом клубе.

«Я буду выступать за «Зенит» под 30-м номером. Я давно идентифицирую себя с ним, он был на моей футболке в прошлом году и в первом сезоне в «Белененсеше». Так что мое приключение в «Зените» начнется под номером 30!» — приводит слова Касьерры официальный сайт клуба.

Сегодня, 30 июня, «Зенит» официально объявил о переходе 25-летнего футболиста из «Сочи».

В минувшем сезоне Матео Касьерра принял участие в 22 матчах Российской премьер-лиги, в которых смог забить 14 мячей записать в свой актив 6 результативных передач.