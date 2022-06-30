Абаскаль – о том, почему решил возглавить «Спартак»: «Мне сказали, в России безопасно»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, что повлияло на его решение возглавить московский клуб.

«Когда оценивается такая возможность, решение не приходит быстро. Я пообщался с людьми из «Спартака». Здесь есть желание и страсть работать. Меня убедили, что в России безопасно», — цитирует Абаскаля «Чемпионат».

Тренер добавил, что для него не существует рамок в работе. Испанец добавил, что его жена скоро прилетит в Москву. Абаскаль признался, что его семья была счастлива после приглашения «Спартака», потому что для тренера это шаг вперёд в карьере.

Вчера, 29 июня, «Спартак» в товарищеском матче одержал победу над «Балтикой» со счётом 3:2.