Воспитанник «Краснодара» Корнюшин перешёл в «Пари НН»

Защитник «Краснодара» Даниил Корнюшин продолжит карьеру в составе «Пари НН».

Футболист подписал трудовой договор с нижегородской командой до 2025 года, сообщает официальный сайт клуба.

«Я был на просмотре в «Ростове». И в этот момент со мной на связь вышли представители тренерского штаба «НН», сказав, что ждут меня в Нижнем. Посоветовавшись с родными, я принял решение о переходе», — заявил Корнюшин.

20-летний полузащитник отметил, что главным фактором в переходе стал тот факт, что «Пари НН» возглавил Михаил Галактионов, который еще является наставником молодежной сборной России.