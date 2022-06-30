«Спартак» поддержал кандидатуру Алаева

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что «красно-белые» выступили за кандидатуру Александра Алаева на пост президента РПЛ.

«Мы поддержали кандидатуру Алаева, это правда», — цитирует Зеленова «Чемпионат».

Ранее Ашот Хачатурянц объявил о том, что покидает должность президента Российской премьер-лиги. Он занимал данный пост с октября 2021 года. Исполняющий обязанности президента РПЛ был назначен Александр Алаев.

Новый сезон откроется матчем за Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом» 9 июля. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.