«Зенит» взял трёх легионеров и ждёт Родригао, «Спартак» отпустил Ларссона и усилил «Торпедо»: главные трансферы и слухи недели

Обзор новостей о состоявшихся и планирующихся переходах недели

Под конец первого летнего месяца невероятно включился «Зенит». Чемпион России решил провернуть максимальное усиление перед стартующим сезоном, под раздачу попали «Коринтианс» и «Сочи». А вот «Спартак» перед матчем за Суперкубок России только ослабевает. Хотя в качестве игровой единицы Джордан Ларссон уже давно потерял влияние на красно-белых. «Евро-футбол.ру» резюмирует итоги прошедшей недели в мире агентов и трансферов. Самые интересные новости, свершившиеся переходы/аренды и просто слухи собраны в нашем дайджесте.

Российская премьер-лига

«Зенит» включился на максимум

Ух, жарко в Санкт-Петербурге. И виной тому не наступившее наконец лето – это взялся за дело трансферный отдел «Зенита». Столько новостей, что начнём, пожалуй, с самой отдалённой от СПб. Магомед Оздоев, недавно покинувший «Зенит», ведёт переговоры с «Аль-Хилялем», между прочим, чемпионом Саудовской Аравии и победителем азиатской Лиги чемпионов, о вступлении в которую думают наши клубы.

А теперь о делах бразильских. Юри Альберто уехал в «Коринтианс», а в обратном направлении последовали сразу два футболиста – голкипер Иван Куарезма и вингер Густаво Мантуан. О качестве усиления говорить сложно, но стоит добавить, что основные торги велись за Мантуана. Сергей Семак очень настаивал на его включение в трансфер, а «Зенит» в будущем сможет выкупить Густаво за 10 млн евро. Клаудиньо и Малком на данном этапе уверили, что остаются в Санкт-Петербурге, хотя к первому проявляют активный интерес «Рома» и «Марсель».

«Зенит» же берёт игроков только парами. Взяли двух у «Коринтианса», на подходе двое из «Сочи». Причем тут о качестве усиления можно говорить – они шикарное. Чемпион собрался забрать двух бриллиантов с юга России. Одного уже забрал официально: Матео Касьерра – второй бомбардир прошлого сезона и классный нападающий, сходу прочувствовавший РПЛ, а Родригао – лучший защитник прошлого сезона по мнению многих экспертов, пока не оформлен на документальном уровне. Футболисты такого калибра способны усилить даже чемпиона России. А вот «Сочи» жаль, уровень прошлого сезона уже удержать не получится.

«Динамо» переманивает полузащитника «Локомотива»

Один из главных активов «Локомотива» Дмитрий Баринов близок к смене клуба. Все инсайдеры в один голос трубят, что полузащитник хочет покинуть стан «железнодорожников». Это не новость – Баринов уже года два говорит в интервью, что хочет играть в другом клубе. Но тогда Дмитрий упоминал только Европу, а теперь речь идёт о переезде внутри Москвы. «Динамо» собирается забрать полузащитника у «Локомотива», готовит официальное предложение. Сумма сделки должна составить 6 миллионов евро, так что Томас Цорн противится не будет. При таких условиях стороны быстро ударят по рукам.

«Спартак» обидел Ларссона, Кутепов нашёл новый клуб

Джордан Ларссон и «Спартак» расторгли контракт по обоюдному согласию. А до старта Евро-2020 чуть ли не каждый клуб Бундеслиги предлагал за шведа 10-15 миллионов евро. Но теперь Ларссон ушёл бесплатно, ещё и получил плевок в спину в виде напоминания о нулях по голам и ассистам в прошлом сезоне. Обидно обеим сторонам, не поспоришь. Зато, кажется, налаживается жизнь у Ильи Кутепова. Защитник столько времени просидел на «банке» после ЧМ-2018, наконец покинул «Спартак» и практически обрёл новый клуб. Кутепов должен лишь пройти медосмотр, а потом подписать двухлетний контракт с «Торпедо», поднявшимся в РПЛ.

Европейские чемпионаты

Очищение «Ювентуса» и второе пришествие Лукаку

Ромелу Лукаку вернулся домой! Именно так сам бельгиец обозначил возвращение в «Интер». Бельгиец был невероятно счастлив и улыбчив на собственной презентации, он действительно кайфует из-за возвращения в Милан. Наверное, поменьше кайфует «Интер», которому придётся выплатить «Челси» 8 млн евро за гол аренды, а ещё 7 млн евро составит зарплата самого Лукаку. При этом права дальнейшего выкупа у «Интера» нет, так что радостная командировка Ромелу продлится только год.

Параллельно «Ювентус» объявил о массовом уходе игроков атаки. За пару часов туринский клуб официальными заявлениями попрощался с Пауло Дибалой, Федерико Бернардески и Альваро Моратой. Все эти новости анонсировались ранее. Дибала уже ведёт переговоры с двумя миланскими клубами, но пока не может найти точек соприкосновения. Бернардески наверняка осядет в Неаполе и станет конкурентом Хвичи за место в старте «Наполи», а Мората вернулся в «Атлетико». Кто будет выкупать Альваро из Мадрида и будет ли, пока совсем непонятно.