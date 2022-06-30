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«Зенит» объявил о трансфере Касьерры официально

30 Июня 2022 • 14:28 Комментировать

Колумбийский нападающий Матео Касьерра перешёл в «Зенит» из «Сочи», сообщила пресс-служба «сине-бело-голубых».

Клуб из Санкт-Петербурга объявил, что контракт с 25-летним форвардом подписан по схеме «3+1».

«Зенит» приветствует Матео Касьерру в Петербурге и желает забивать еще чаще в сине-бело-голубой футболке!» - говорится в посте команды в телеграм-канале.

Напомним, сезон-2021/22 Касьерра провёл в «Сочи». Он принял участие в 26 матчах за команду во всех турнирах, при этом он отличился 14 раз и отдал шесть результативных передач. «Зенит» не назвал сумму трансфера, но по данным портала Transfermarkt, стоимость форварда на трансферном рынке составляет 4,5 млн евро.


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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сочи РПЛ Матео Касьерра
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