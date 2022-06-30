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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Бернардески ответил на вопрос о возможном переходе игрока в РПЛ

30 Июня 2022 • 14:24 Комментировать

Агент Федерико Пасторелло, который представляет интересы экс-полузащитника «Ювентуса» Федерико Бернардески, рассказал о возможном будущем игрока в РПЛ.

«На данный момент никто из России не звонил по поводу Бернардески. Согласился бы Федерико переехать в Россию? Не знаю», — приводит слова Пасторелло «РБ Спорт».

Сегодня, 30 июня, «Ювентус» объявил об уходе 28-летнего футболиста из команды. Он защищал цвета туринской команды с 2017 года. За это время Бернардески принял участие в 183 встречах во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и записал на свой счет 24 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Федерико Пасторелло РПЛ Федерико Бернардески
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