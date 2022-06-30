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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Названа точная дата выборов президента РПЛ

30 Июня 2022 • 13:49 Комментировать

Стала известна точная дата выборов президента российской Премьер-лиги. Как информирует пресс-служба организации, нового главу выберут в субботу, 16 августа.

Новый президент РПЛ будет избран в рамках внеочередного заседания общего собрания клубов. Отмечается, что в соответствии с уставом выдвигать претендентов на пост руководителя могут только представители лиги.

Напомним, что в начале текущей недели пост главы Премьер-лиги покинул Ашот Хачатурянц. Функционер занимал эту должность с осени 2021 года. Исполняющим обязанности президента РПЛ был назначен Александр Алаев.

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Евро-Футбол.Ру,
РПЛ Ашот Хачатурянц
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