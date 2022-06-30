Названа точная дата выборов президента РПЛ

Стала известна точная дата выборов президента российской Премьер-лиги. Как информирует пресс-служба организации, нового главу выберут в субботу, 16 августа.

Новый президент РПЛ будет избран в рамках внеочередного заседания общего собрания клубов. Отмечается, что в соответствии с уставом выдвигать претендентов на пост руководителя могут только представители лиги.

Напомним, что в начале текущей недели пост главы Премьер-лиги покинул Ашот Хачатурянц. Функционер занимал эту должность с осени 2021 года. Исполняющим обязанности президента РПЛ был назначен Александр Алаев.