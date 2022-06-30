Абаскаль назвал цели «Спартака» на сезон

Наставник московского «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о целях, которые ставит перед своими футболистами в предстоящем сезоне.

«Мы должны работать каждый день, уменьшать нашу неуверенность. Создавать больше моментов, чем соперник. Наши победы должны быть заслуженными», - рассказал 33-летний испанский специалист в интервью Sport24.

Гильермо сменил у руля «Спартака» итальянского тренера Паоло Ваноли. Испанец заключил с московским клубом долгосрочный контракт, рассчитанный до лета 2024 года. До переезда в чемпионат России Абаскаль работал со швейцарским «Базелем».