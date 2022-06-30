Абаскаль рассказал, в какой футбол будет играть «Спартак»

Новый главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о том, в какой футбол будет играть «народная команда» под его руководством.

«Хотим построить доминирующую игру с высокой интенсивностью. Главный критерий - чтобы игра нравилась всем. Сразу замечу: доминировать - не всегда значит владеть мячом», - передает слова испанского специалиста Sport24.

Гильермо был назначен главным тренером «красно-белых» 10 июня. На посту наставника Абаскаль сменил итальянского специалиста Паоло Ваноли.

В прошлом сезоне спартаковцы финишировали на десятом месте в Премьер-лиге и стали триумфаторами Кубка России.