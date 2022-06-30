Касьерра стал игроком «Зенита»

Петербургский «Зенит» усилился новичком в летнее трансферное окно. Ряды «сине-бело-голубых» пополнил колумбийский нападающий Матео Касьерра, ранее выступавший за «Сочи». О трансфере игрока сообщил генеральный директор «сине-бело-голубых» Александр Медведев.

«Контракт подписан, Матео – зенитовец», - передает слова гендиректора «Спорт-экспресс».

Ранее сообщалось, что трудовое соглашение нападающего с петербургским клубом будет рассчитано на три гола с возможностью пролонгации на сезон. В контракте 25-летнего колумбийца будет пописана клаузула в размере 20 миллионов евро.