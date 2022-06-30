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Тренер «Зенита» Радимов грубо оскорбил экс-игрока «Спартака» Ларссона

30 Июня 2022 • 13:18 Комментировать (1)

Бывший футболист петербургского «Зенита», а ныне главный тренер второй команды «сине-бело-голубых» Владислав Радимов в жесткой форме высказался о шведском нападающем Джордане Ларссоне, покинувшем «красно-белых».

«Ларссон - ***** [плохой человек], это понятно, тут обсуждать нечего. Он воспользовался политической ситуацией и уйдет», - передает слова специалиста «Матч ТВ».

При этом Радимов отметил, что московский клуб неправильно повел себя в ситуации с Ларссоном, опубликовав пост со словами «Агент 007» в социальных сетях. По мнению тренера, «Спартаку» нужно было нормально попрощаться со скандинавом.

Джордан выступал за «красно-белых» с 2019 года. На его счету 27 голов и девять ассистов в 83 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Владислав Радимов Джордан Ларссон
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