Зиньковский - о Суперкубке: «Один отдельный матч может выиграть любая команда»

Новичок московского «Спартака» Антон Зиньковский поделился ожиданиями от поединка против петербургского «Зенита» за Суперкубок России.

«Один отдельный матч может выиграть любая команда. В чем слабость «Зенита»? Девятого числа посмотрим», - приводит слова полузащитника издание «Спорт-экспресс».

Поединок между петербуржцами и москвичами состоится в субботу, 9 июля, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

Напомним, что «Зенит» является чемпионом Премьер-лиги, а «Спартак» - обладатель кубка страны.