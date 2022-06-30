Зиньковский рассказал, как его приняли в «Спартаке»

Новоиспеченный хавбек московского «Спартака» Антон Зиньковский рассказал о своих первых днях в столичном коллективе.

«Клуб принял хорошо. Привыкаю, осваиваюсь, с ребятами со всеми хороший контакт, всё хорошо», - передает слова полузащитника «Чемпионат».

26-летний футболист присоединился к «Спартаку» около недели назад. Зиньковский подписал с «красно-белыми» долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2027 года.

В прошлом сезоне Антон защищал цвета самарских «Крыльев Советов». С девятью голевыми передачами он стал лучшим ассистентом российской Премьер-лиги.