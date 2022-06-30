В «Спартаке» сделали заявление по будущему Крала и Тиля

Глава пресс-службы столичного «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался относительно будущего в команде полузащитников Гуса Тиля и Алекса Крала.

В разговоре с корреспондентом «Спорт-экспресса» он заявил следующее: «И по одному, и по другому – все в ближайшее время появится на официальных ресурсах».

Прошлый сезон оба легионера провели в аренде. Крал выступал за лондонский «Вест Хэм», за который сыграл 13 матчей и отметился одним забитым мячом. Тиль провел сезон-2021/2022 за роттердамский «Фейеноорд». На его счету 21 забитый мяч и пять голевых передач в 49 проведенных встречах.