В «Спартаке» отреагировали на тренировку Николсона в форме «Урала»

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о том, что ямайский нападающий Шамар Николсон тренировался в футболке екатеринбургского «Урала».

«Спартаковскую форму он бережет для официальных матчей. За ЦСКА мы бы спросили, а по поводу «Урала» - никаких проблем», - передает слова Зеленова «Спорт-экспресс».

В настоящий момент Николсон находится в расположении национальной сборной Ямайки. Его возвращение в «Спартак» ожидается на следующей неделе.

В минувшем розыгрыше чемпионата России форвард провел 12 поединков, в которых записал на свой счет пять забитых мячей и одну результативную передачу.