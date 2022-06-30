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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Спартаке» отреагировали на тренировку Николсона в форме «Урала»

30 Июня 2022 • 12:20 Комментировать

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о том, что ямайский нападающий Шамар Николсон тренировался в футболке екатеринбургского «Урала».

«Спартаковскую форму он бережет для официальных матчей. За ЦСКА мы бы спросили, а по поводу «Урала» - никаких проблем», - передает слова Зеленова «Спорт-экспресс».

В настоящий момент Николсон находится в расположении национальной сборной Ямайки. Его возвращение в «Спартак» ожидается на следующей неделе.

В минувшем розыгрыше чемпионата России форвард провел 12 поединков, в которых записал на свой счет пять забитых мячей и одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Шамар Николсон
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