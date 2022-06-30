Стало известно, когда Николсон и Мартинс вернутся в «Спартак»

Легионеры московского «Спартака» Кристофер Мартинс и Шамар Николсон вскоре вернутся в расположение столичной команды для подготовки к старту нового сезона чемпионата России.

Как стало известно «Спорт-экспрессу», оба игрока присоединятся к «красно-белым» на следующей неделе.

Напомним, что Мартинс и Николсон пополнили ряды «народной команды» в зимнее трансферное окно.

В прошлом сезоне Шамар забил восемь мячей и отдал два ассиста в 15 поединках за «Спартак». На счету Кристофера один гол и три результативные передачи в 13 проведенных встречах.