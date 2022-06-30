Гендиректор «Зенита» анонсировал трансфер Касьерры

Колумбийский форвард Матео Касьерра успешно прошел медицинский осмотр перед трансфером в петербургский «Зенит». Об этом сообщил генеральный директор «сине-бело-голубых» Александр Медведев.

«Касьерра успешно прошел медосмотр. Ждите объявления в ближайшее время», - заявил руководитель в разговоре с журналистом «Чемпионата».

Ранее в СМИ сообщалось, что легионер подпишет трехлетний договор с возможностью пролонгации на один сезон. За переход колумбийца «Зенит» заплатит «Сочи» пять миллионов евро.

На счету Матео 14 голов и четыре ассиста в 22 матчах прошлого сезона чемпионата России.