МакSим выступит перед матчем «Зенит» - «Спартак» за Суперкубок России

Популярная певица МакSим выступит перед поединком за Суперкубок России, в котором встретятся петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Об этом сообщается на страницах «РБ Спорт».

Поп-исполнительница споет песню «Знаешь ли ты», которую считают неофициальным гимном болельщиков «красно-белых».

Напомним, что МакSим выступала на финале Кубка страны, когда «Спартак» одолел «Динамо» со счетом 2:1.

Поединок за Суперкубок между «Зенитом» и «красно-белыми» состоится в субботу, 9 июля, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.