Защитник ЦСКА Гайич рассказал, что думает о Федотове

Защитник московского ЦСКА Милан Гайич поделился мнением о главном тренере команды Владимире Федотове.

«Он хороший тренер с множеством идей. У него есть своя философия игры, и он хочет, чтобы мы следовали ей. Будем готовы на 100% к старту сезона», - приводятся слова сербского футболиста на станицах «Спорт-экспресса».

Напомним, что Федотов занял пост главного тренера «армейцев» 15 июня. До переезда в московский клуб специалист работал в «Сочи».

Гайич пополнил ряды ЦСКА этим летом. 26-летний футболист перебрался в столицу России из сербской «Црвены Звезды».