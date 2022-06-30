Названа клаузула Касьерры в «Зените»

Стали известны условия трудового соглашения, которое колумбийский нападающий Матео Касьерра подпишет с петербургским «Зенитом».

Как информирует «Спорт-экспресс», в контракте игрока будет прописана клаузула для потенциальных покупателей. Сумма отступных за трансфер Касьерры составляет 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что нападающий заключит с «сине-бело-голубыми» контракт по схеме «3+1». Накануне колумбиец успешно прошел медицинский осмотр.

В минувшем сезоне Матео сыграл 22 матча в Премьер-лиге и отметился 14 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.