Гайич прокомментировал разгром ЦСКА от «Зенита»

Новичок московского ЦСКА Милан Гайич пообщался с журналистами после крупного поражения от петербургского «Зенита». Товарищеский поединок завершился со счетом 3:0 в пользу подопечных Сергея Семака.

«Зениту» удалось много создавать и реализовывать моменты. Нам этого не удалось. Но мы не опускаем голову и продолжаем работать», - передает слова 26-летнего сербского футболиста «Спорт-экспресс».

В прошлом розыгрыше российской Премьер-лиги «армейцы» финишировали на пятой строчке в турнирной таблице.

Новый сезон стартует в середине июля. В первом туре ЦСКА на своем домашнем стадионе примет екатеринбургский «Урал».