Сёмин назвал российских футболистов, способных играть в топ-клубах Европы

Футбольный тренер Юрий Сёмин, известный по работе в московском «Локомотиве», поделился мнением о шансах российских игроков переехать в Европу этим летом.

В интервью корреспонденту Sport24 наставник заявил, что сильно удивится такому трансферу.

«Сейчас такой вариант сложно представить. Но в РПЛ есть 3-4 игрока, способных играть в топ-клубах Европы», - заявил Юрий Павлович.

В качестве примера Сёмин привел кандидатуры полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна и хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

Напомним, что российский футбол сейчас находится под жесткими санкциями со стороны УЕФА. Клубы РПЛ отстранены от еврокубков на следующий сезон, а сборная России не может участвовать в официальных матчах.